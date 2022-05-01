Бойцы ВСУ показали, как модернизировали трофейную технику для уничтожения врага: "Будет омлет"

Бойцы ВСУ показали, как модернизировали трофейную технику для уничтожения врага: "Будет омлет"

Бойцы из первой бригады показали, как модернизировали захваченную у оккупанта технику, чтобы ею уничтожать противника.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 66-е сутки защищаются от русских оккупационных войск. Украинцы с самого начала войны начали отбирать технику у врага, пополняя свои резервы. И настолько много было взято техники, что даже западные аналитики отмечали, что у Украины техники стало больше, чем до войны, несмотря на свои потери в войне. А сегодня, 30 апреля, бойцы из первой бригады показали, как модернизировали вражеский "Торнадо".

Как можно увидеть, на крыше оборудовали место для пулемета. Не было указано, какой именно, но он очень похож на американскую модель Browning М2.

"На Торнадо пулемет: с россиян будет омлет", - написали бойцы под видео.


Артём Батечко, politeka.net

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