Зеленский роSSийским солдатам: Вам лучше выжить в РоSSии, чем погибнуть на нашей земле

Президент Украины сказал, что роSSийское командование врет своим солдатам и готовит “новые плановые потери”, информирует ZN.ua.

Зеленский роSSийским солдатам: Вам лучше выжить в РоSSии, чем погибнуть на нашей земле
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Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении помимо всего другого обратился к роSSийским военнослужащим. Он призвал их не верить своему командованию и не идти воевать в Украину.

Зеленский сказал, что роSSийское командование не останавливается, невзирая на сокрушительные потери, и готовит новый личный состав для войны в Украине.

“Нам известно, что роSSийское командование готовится к новым большим потерям. В те подразделения, личный состав которых был полностью уничтожен или существенно ослаблен в марте, в апреле месяце набирают новых людей со слабой мотивацией, со слабым боевым опытом. Они просто хотят добрать нужное количество, чтобы бросить в наступление и эти подразделения”, – сказал Владимир Зеленский.

Он призвал роSSийских военных не верить командирам и оставаться дома, а не идти гибнуть в Украине.

“РоSSийские командиры врут своим солдатам о том, что их ждет какая-то там ответственность за отказ воевать, и при этом не рассказывают, например, о подготовке дополнительных рефрижераторов для хранения трупов. Не рассказывают, какие новые плановые потери ожидаются генералами, – подчеркнул он и добавил. – Вам лучше выжить в РоSSии, чем погибнуть на нашей земле”.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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