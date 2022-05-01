Оккупанты массово воруют зерно на оккупированных территориях и пытаются... документально оформить грабеж, - МинАП
Такие грабежи могут угрожать определенными проблемами с продовольствием на ныне временно неподконтрольных Украине территориях.
РоSSийские захватчики массово воруют зерно у фермеров на оккупированных украинских территориях.
Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.
В ведомстве говорят – получают в последнее время много информации о таких случаях от фермеров.
"Весь агробизнес, традиционно общающийся между собой, знает об этих фактах. Я лично это слышу от многих владельцев элеваторов, которые находятся на оккупированных территориях. Речь идет об откровенном грабеже, который иногда даже пытаются документально оформить, даже составить какие-то акты. И это происходит везде на оккупированных территориях – особый всплеск наблюдается за последние две недели", – рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский в интервью телеканалу "Настоящее время".
По словам Сольского, это напоминает 30-е годы ХХ века и показывает настоящее лицо русского захватчика.
Такие грабежи могут угрожать определенными проблемами с продовольствием на ныне временно неподконтрольных Украине территориях, добавил министр.
"На юге скоро будет урожай пшеницы. Но фермеры в этой ситуации вполне могут сказать: "вот вам ключи от трактора - поезжайте собирайте сами, если хотите", - сказал Сольский.
По мнению главы Минагрополитики, для россиян этот путь окончится однозначно плохо.
Напомним, по информации министерства, РФ украла сотни тысяч тонн зерна на оккупированных территориях.
Депутаты Красноярского края РФ хотят незаконно вывозить зерно с территории Херсонской области, чтобы решить проблемы собственного продовольственного фонда. На их инициативу отреагировал украинский МИД.