?Оккупанты массово воруют зерно на оккупированных территориях и пытаются... документально оформить грабеж, - МинАП

Такие грабежи могут угрожать определенными проблемами с продовольствием на ныне временно неподконтрольных Украине территориях.

РоSSийские захватчики массово воруют зерно у фермеров на оккупированных украинских территориях.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

В ведомстве говорят – получают в последнее время много информации о таких случаях от фермеров.

"Весь агробизнес, традиционно общающийся между собой, знает об этих фактах. Я лично это слышу от многих владельцев элеваторов, которые находятся на оккупированных территориях. Речь идет об откровенном грабеже, который иногда даже пытаются документально оформить, даже составить какие-то акты. И это происходит везде на оккупированных территориях – особый всплеск наблюдается за последние две недели", – рассказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский в интервью телеканалу "Настоящее время".

По словам Сольского, это напоминает 30-е годы ХХ века и показывает настоящее лицо русского захватчика.

Такие грабежи могут угрожать определенными проблемами с продовольствием на ныне временно неподконтрольных Украине территориях, добавил министр.

"На юге скоро будет урожай пшеницы. Но фермеры в этой ситуации вполне могут сказать: "вот вам ключи от трактора - поезжайте собирайте сами, если хотите", - сказал Сольский.

По мнению главы Минагрополитики, для россиян этот путь окончится однозначно плохо.

Напомним, по информации министерства, РФ украла сотни тысяч тонн зерна на оккупированных территориях.