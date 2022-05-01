Оккупанты готовятся к штурму Днепропетровской области и мародерствуют, - украинская разведка

Главное управление разведки Минобороны перехватило разговор роSSийского оккупанта, во время которого тот рассказал жене о штурме Днепропетровской области.

Захватчик – мобилизованный с территории так называемой "ДНР", его подразделение дислоцируется в Зеленодольске Днепропетровской области.

"Будем штурмовать Днепропетровскую область. Подтянулись самолеты, авиация", – говорит оккупант.

По его словам, теперь ориентировочная дата возвращения домой – конец августа или начало сентября.

В телефонном разговоре захватчик также хвастается жене, что украл с другими солдатами росармии солнечные батареи. Женщина жалуется, что ей с мая не будут выплачивать зарплату, а сейчас кормят и обеспечивают хозяйственными товарами.

Оккупант отмечает, что скоро ситуация должна измениться: "Положили много пацанов. Молчать никто не будет. Многого насмотрелся. У нас республики зажрались очень сильно. Здесь у всех такое настроение. Все это бесследно не пройдет, когда все мы домой вернемся. Что они сделали, сколько пацанов перебили, сколько искалечили.

"Примечательно, что ни муж, ни жена, при всем своем возмущении, никоим образом не осуждают причину своих невзгод - войну и массовые убийства. И относятся к этому просто как к очередной "работе"", - подчеркнули в ГУР Минобороны.

Напомним, по данным разведки, РоSSия готовит ракетный удар по Приднестровью с жертвами среди мирного населения.

РоSSиян привлекают на военную службу обещаниями заоблачных зарплат и безнаказанным мародерством.