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2022-05-01
В Украине уже уничтожены 23,5 тыс. роSSийских оккупантов
Наибольшие потери противника снова на Изюмском направлении.
РоSSийские оккупанты впотеряли в Украине 23,5 тыс. военных, 1 026 танков, 2 471 бронемашину, 451 артиллерийскую систему.
Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 23 500 (+300) человек ликвидированы,
- танков ? 1026 (+18) ед,
- боевых бронированных машин ? 2 471 (+26) ед,
- артиллерийских систем – 451 (+15) ед,
- РСЗО - 151 (+0) ед,
- средства ПВО - 80 (+3) ед,
- самолетов – 192 (+2) ед,
- вертолетов – 155 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 1796 (+20) ед,
- кораблей /катеров - 8(+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 (+13).
- Специальной техники – 32 (+0).
- Крылатых ракет – 84.
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.
Напомним, что в течение суток 30 апреля украинская противовоздушная оборона уничтожила два штурмовика Су-25 и семь БПЛА роSSийских оккупантов.
По словам президента Владимира Зеленского, армия РоSSии готовит дополнительные рефрижераторы для трупов своих военных и ожидает тысячи новых потерь.