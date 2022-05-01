В Украине уже уничтожены 23,5 тыс. роSSийских оккупантов

Наибольшие потери противника снова на Изюмском направлении.

В Украине уже уничтожены 23,5 тыс. роSSийских оккупантов

РоSSийские оккупанты впотеряли в Украине 23,5 тыс. военных, 1 026 танков, 2 471 бронемашину, 451 артиллерийскую систему.

Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 23 500 (+300) человек ликвидированы,
  • танков ? 1026 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин ? 2 471 (+26) ед,
  • артиллерийских систем – 451 (+15) ед,
  • РСЗО - 151 (+0) ед,
  • средства ПВО - 80 (+3) ед,
  • самолетов – 192 (+2) ед,
  • вертолетов – 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1796 (+20) ед,
  • кораблей /катеров - 8(+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 (+13).
  • Специальной техники – 32 (+0).
  • Крылатых ракет – 84.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Изюмском направлении.

Напомним, что в течение суток 30 апреля украинская противовоздушная оборона уничтожила два штурмовика Су-25 и семь БПЛА роSSийских оккупантов.

По словам президента Владимира Зеленского, армия РоSSии готовит дополнительные рефрижераторы для трупов своих военных и ожидает тысячи новых потерь.

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