Захватчики ранили еще 9 жителей Донбасса, один погиб от ран, – Кириленко

"Удалось уточнить информацию о 3 погибших в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно".

30 апреля роSSийские оккупанты ранили еще 9 жителей Донецкой области. Один человек погиб от полученных ран.

Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, среди раненых – 4 ребенка: 3 в Доброполье и 1 в Дробышево.

"Кроме того, в Бахмуте зарегистрирована смерть одного человека, раненого в Луганской области", - добавил Кириленко.

Фото: Telegram/Павел Кириленко

Он отметил, что в настоящее время удалось уточнить информацию о трех погибших в Мариуполе, "однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно".

Напомним, в МВД сегодня сообщили, что росармия обстреляла Доброполье. В результате ранены 7 человек, трое из которых – дети.

Ранее в Минобороны отметили, что россияне готовятся к большей активизации боевых действий на востоке Украины.