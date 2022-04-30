Зеленский обсудил с Джонсоном оборонную поддержку Украины

Украинский президент созвонился с британским премьером Борисом Джонсоном. Они обсудили дальнейшую поддержку Украины и необходимые дипломатические усилия.
"Поддерживаю постоянный контакт с премьер-министром Джонсоном. Рассказал о ситуации на поле боя и в заблокированном Мариуполе. Обсудили оборонную поддержку Украины и необходимые дипломатические усилия для достижения мира", — твитнул Зеленский в субботу.
Підтримую постійний контакт з @BorisJohnson. Розповів про ситуацію на полі бою та в заблокованому Маріуполі. Обговорили оборонну підтримку України та необхідні дипломатичні зусилля для досягнення миру.