Зеленский обсудил с Джонсоном оборонную поддержку Украины

Украинский президент созвонился с британским премьером Борисом Джонсоном. Они обсудили дальнейшую поддержку Украины и необходимые дипломатические усилия.

"Поддерживаю постоянный контакт с премьер-министром Джонсоном. Рассказал о ситуации на поле боя и в заблокированном Мариуполе. Обсудили оборонную поддержку Украины и необходимые дипломатические усилия для достижения мира", — твитнул Зеленский в субботу.