Зеленский обсудил с Джонсоном оборонную поддержку Украины

Президент также рассказал премьер-министру Британии о ситуации в Мариуполе, информирует ZN.ua.

Зеленский обсудил с Джонсоном оборонную поддержку Украины
© Офис президента

Украинский президент созвонился с британским премьером Борисом Джонсоном. Они обсудили дальнейшую поддержку Украины и необходимые дипломатические усилия.

"Поддерживаю постоянный контакт с премьер-министром Джонсоном. Рассказал о ситуации на поле боя и в заблокированном Мариуполе. Обсудили оборонную поддержку Украины и необходимые дипломатические усилия для достижения мира", — твитнул Зеленский в субботу.

Підтримую постійний контакт з @BorisJohnson. Розповів про ситуацію на полі бою та в заблокованому Маріуполі. Обговорили оборонну підтримку України та необхідні дипломатичні зусилля для досягнення миру.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 30, 2022


Александр Хребет, ZN.ua

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