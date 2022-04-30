РоSSия сосредоточила в акватории Черного моря около 20 крылатых ракет

В Минобороны Украины предупредили о возможных ракетных ударах с Черного моря, информирует ZN.ua.

РоSSия сосредоточила в акватории Черного моря около 20 крылатых ракет
© Министерство обороны Республики Беларусь/facebook

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник заявил, что РФ сосредоточила в акваториях Черного моря три носителя крылатых ракет типа "Калибр". Их суммарный закат составляет около 20 ракет.

"Не прекращаются ракетные и авиационные вражеские удары по военным и гражданским объектам по всей территории Украины. В частности, оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил Вооруженных сил РоSSии совершила по меньшей мере 33 самолетов для поражения объектов в Харьковской и Донецкой областях. РоSSийские дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили 32 вылета, из них не менее восьми - для нанесения бомбовых ударов по Мариуполю", - подчеркнул Мотузяник во время брифинга.

Он также предупредил о возможных ракетных ударах с Черного моря.


Анна Конюченко, ZN.ua

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