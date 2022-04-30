Оккупанты обстреляли украинский пункт пропуска в Черниговской области

Пограничные наряды при указанном обстреле не пострадали, информирует ZN.ua.

Оккупанты обстреляли украинский пункт пропуска в Черниговской области
© Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

Войска РФ в субботу, 30 апреля, обстреляли украинский пункт пропуска "Сеньковка" Черниговской области.

"Враг произвел около 40 выстрелов из миномета 120-мм калибра", - отметила Госпогранслужба в Telegram.

Пограничные наряды при указанном обстреле не пострадали.

Оккупанты также проводили воздушную разведку пограничной инфраструктуры на участке ответственности отделов пограничной службы "Горск" и "Добрянка".


Анна Конюченко, ZN.ua

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