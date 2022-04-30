Новостей.COM ⇒
2022-04-30
Оккупанты обстреляли украинский пункт пропуска в Черниговской области
Пограничные наряды при указанном обстреле не пострадали, информирует
© Пресс-служба Государственной пограничной службы Украины
Войска РФ в субботу, 30 апреля, обстреляли украинский пункт пропуска "Сеньковка" Черниговской области.
"Враг произвел около 40 выстрелов из миномета 120-мм калибра", - отметила Госпогранслужба в
Пограничные наряды при указанном обстреле не пострадали.
Оккупанты также проводили воздушную разведку пограничной инфраструктуры на участке ответственности отделов пограничной службы "Горск" и "Добрянка".
Анна Конюченко, ZN.ua