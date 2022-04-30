РоSSияне готовятся к большей активизации боевых действий на востоке, - Минобороны

Об этом свидетельствуют отдельные предварительные действия противника.

РоSSияне готовятся к большей активизации боевых действий на востоке, - Минобороны
Фото: facebook/Людмила Денисова

РоSSийские оккупационные войска наращивают интенсивность наступления на востоке Украины и готовятся к еще большей активизации боевых действий.

Об этом на брифинге в субботу, 30 апреля, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует Интерфакс-Украина.

"РоSSийские войска постепенно наращивают интенсивность ведения наступления на востоке Украины одновременно по всем направлениям. И наибольшая его активность сейчас наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Кроме того, отмечены признаки подготовки агрессора к еще большей активизации боевых действий", - сказал он.

По словам спикера Минобороны, об этом свидетельствуют отдельные предварительные действия противника. Например, в Балаклейской центральной районной больнице освобождаются койко-места и оборудован дополнительный полевой госпиталь. В то же время в роSSийском городе Ростов-на-Дону на территории военного госпиталя оккупанты разместили дополнительные холодильные установки для хранения тел погибших.

Напомним, что роSSийские оккупанты на Луганщине хотят преодолеть оборону ВСУ на Попаснянском направлении, в Горной общине и в Рубежном.

По данным Генштаба, на Слобожанском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых позиций и нанесении огневого поражения подразделениям ВСУ. В целях усиления группировки враг осуществляет перемещение отдельных подразделений из состава Восточного округа с территории Белгородской области в район Изюма. В Восточной операционной зоне враг продолжает вести наступление на Лиманском, Северодонецком, где пытается завершить захват Рубежного, Попаснянского и Кураховского направлений. Успеха нет, боевые действия продолжаются.

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