Из-за вражеских обстрелов Доброполья ранения получили семь человек, среди которых дети

Один из пострадавших находится в хирургическом отделении, информирует ZN.ua.

Из-за вражеских обстрелов Доброполья ранения получили семь человек, среди которых дети
© ГСЧС Украины

РоSSийские захватчики обстреляли город Доброполье Донецкой области, сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций. В результате вражеского обстрела ранения получили семь человек, среди которых дети.

«Сегодня в 08:47 в ГСЧС поступила информация, что в г. Доброполье Покровского района произошел обстрел. Как следствие, 7 человек получили травмы, из них трое детей 2015, 2015, и 2017 г.р.», – говорится в сообщении.

Указано, что мужчина 1973 года рождения получил черепно-мозговую травму. В настоящее время он находится в хирургическом отделении Добропольской больницы интенсивного лечения. Остальные травмированные лечатся амбулаторно.

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