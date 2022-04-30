Из-за вражеских обстрелов Доброполья ранения получили семь человек, среди которых дети

РоSSийские захватчики обстреляли город Доброполье Донецкой области, сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций. В результате вражеского обстрела ранения получили семь человек, среди которых дети.

«Сегодня в 08:47 в ГСЧС поступила информация, что в г. Доброполье Покровского района произошел обстрел. Как следствие, 7 человек получили травмы, из них трое детей 2015, 2015, и 2017 г.р.», – говорится в сообщении.

Указано, что мужчина 1973 года рождения получил черепно-мозговую травму. В настоящее время он находится в хирургическом отделении Добропольской больницы интенсивного лечения. Остальные травмированные лечатся амбулаторно.