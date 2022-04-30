РоSSияне добивают Камышеваху, – председатель Луганской ОВА

Разрушены школа и сельсовет, зафиксировано попадание в двухэтажный дом, где еще не эвакуировались двое жителей.

Днем 30 апреля русские войска открыли плотный огонь по Камышевахе, расположенной в Попаснянской общине на Луганщине. Разрушены школа и многоквартирный дом.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"Один из снарядов попал в школу. Разрушено здание сельсовета. Также зафиксировано попадание в двухэтажный дом, где еще не эвакуировались два жителя. Информацию о жертвах уточняем", – рассказал глава Луганщины.

Он добавил, что всего в Камышевахе остались около 100 человек.

Ранее в Попасной в Луганской области роSSийские войска обстреляли два эвакуационных автобуса. Украинские военные смогли попасть на место пропажи этих автобусов. Один автобус расстреляли оккупанты, в нем есть следы крови, но людей там нет. Другой автобус скрылся — с водителем связи тоже нет.