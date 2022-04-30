В Луганской области войска РФ пытаются продавить оборону украинских защитников

Оккупанты действуют по мариупольскому сценарию.

В Луганской области войска РФ пытаются продавить оборону украинских защитников
© Минобороны РоSSии/t.me

Глава Луганской ОВА заявил, что войска РФ пытаются продвинуться по трем направлениям в Луганской области, но им это не удается.

"Враг продолжает обстреливать все населенные пункты Луганской области и в дальнейшем по трем направлениям прорыва они хотят продавить нашу оборону – это Попасная, это Горская громада со стороны Золотого, Новотошковка, там в Нижнем бое и в направлении Рубежного на Северодонецке также. Тяжелые очень бои, но продавить нашу оборону они не могут", - подчеркнул Гайдай в Telegram.

Гайдай подчеркнул, что оккупанты действуют по мариупольскому сценарию.

Населенные пункты уничтожены почти полностью, каждый из них разрушен более чем на 70%.


Анна Конюченко, ZN.ua

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