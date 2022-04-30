Newsweek: Министр обороны США считает, что оборона Украины войдет в военную историю

Глава Пентагона продолжает хвалить «доблесть и умение» украинских военных, информирует ZN.ua.

Newsweek: Министр обороны США считает, что оборона Украины войдет в военную историю
© U.S. Secretary of Defense/flickr

Министр обороны США Ллойд Остин похвалил армию Украины за эффективное сопротивление вторжению РоSSии. По его мнению, украинская борьба войдет в военную историю. При этом он напомнил обо всех зверствах роSSийских военных на украинской территории.

Об этом пишет Newsweek, напоминая, что ВСУ уже больше двух месяцев обороняются от численно большей армии РоSSии. Хотя до начала роSSийского вторжения многие эксперты ожидали, что украинские силы быстро потерпят поражение.

«Украинские больницы бомбят. Жителей страны казнят. Детей травмируют. Но несмотря на это, украинцы проделали чрезвычайную работу, защищая свой суверенитет. Украинская доблесть и умение войдут в военную историю», – считает Остин.

Его новый комментарий созвучный с тем, что он сказал недавно в Германии после встречи представителей 40 стран-союзниц на базе Рамштайн.

«Знаете, битва за остров Иото длилась 36 дней. Арденская операция продолжалась 40 дней. А Украина отражает вторжение роSSийской армии уже 62 дня», – сказал он во вторник.

Американский министр обороны подчеркнул, что украинское сопротивление «вдохновляет весь свободный мир». А США и другие страны окажут Киеву помощь, «которую Владимир Путин даже представить себе не мог». При этом Остин пообещал, что это произойдет «быстро и решительно». Newsweek признает, что оборона Украины превзошла ожидания многих. Незадолго до начала роSSийского вторжения три чиновника США сказали, что, по их мнению, Киев упадет «за считанные дни». А украинское правительство будет свергнуто «за неделю». Однако украинская борьба продолжается.


Лесь Димань, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
Блок рекламы


Похожие новости
"Я это называю 911": Зеленский сделал важное заявление по гарантиям безопасности для Украины"Я это называю 911": Зеленский сделал важное заявление по гарантиям безопасности для Украины
Пост в соцсетях ценой в жизнь: в Минобороны на примере показали, как сообщения в сети влияют на войнуПост в соцсетях ценой в жизнь: в Минобороны на примере показали, как сообщения в сети влияют на войну
Украинское сопротивление может разрушить планы РФ создать так называемую «Херсонскую народную республику» — ГУР МинобороныУкраинское сопротивление может разрушить планы РФ создать так называемую «Херсонскую народную республику» — ГУР Минобороны
Массовая мобилизация резервистов в РФ к 9 мая стала бы «признанием провала» – Минобороны БританииМассовая мобилизация резервистов в РФ к 9 мая стала бы «признанием провала» – Минобороны Британии
Зеленский назвал роSSийский фейк о планах Польши захватить запад Украины "информационной ракетой"Зеленский назвал роSSийский фейк о планах Польши захватить запад Украины "информационной ракетой"
РоSSия распространяет в Приднестровье фейк об угрозе населению со стороны Украины, – ГенштабРоSSия распространяет в Приднестровье фейк об угрозе населению со стороны Украины, – Генштаб
«Азербайджан поддерживает целостность Украины, но международное право не должно быть избирательным» - Алиев«Азербайджан поддерживает целостность Украины, но международное право не должно быть избирательным» - Алиев
"Мы не будем платить рублями за кровь Украины", – Моравецкий после встречи с премьером Чехии"Мы не будем платить рублями за кровь Украины", – Моравецкий после встречи с премьером Чехии
Стратегическое поражение путина: Нуланд назвала основные задачи США в отношении УкраиныСтратегическое поражение путина: Нуланд назвала основные задачи США в отношении Украины
РФ использует склады боеприпасов в Приднестровье для контрабанды оружия — ГУР МинобороныРФ использует склады боеприпасов в Приднестровье для контрабанды оружия — ГУР Минобороны
Последние новости
Подгружаем последние новости