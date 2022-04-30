Newsweek: Министр обороны США считает, что оборона Украины войдет в военную историю
Глава Пентагона продолжает хвалить «доблесть и умение» украинских военных, информирует
Министр обороны США Ллойд Остин похвалил армию Украины за эффективное сопротивление вторжению РоSSии. По его мнению, украинская борьба войдет в военную историю. При этом он напомнил обо всех зверствах роSSийских военных на украинской территории.
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«Украинские больницы бомбят. Жителей страны казнят. Детей травмируют. Но несмотря на это, украинцы проделали чрезвычайную работу, защищая свой суверенитет. Украинская доблесть и умение войдут в военную историю», – считает Остин.
Его новый комментарий созвучный с тем, что он сказал недавно в Германии после встречи представителей 40 стран-союзниц на базе Рамштайн.
«Знаете, битва за остров Иото длилась 36 дней. Арденская операция продолжалась 40 дней. А Украина отражает вторжение роSSийской армии уже 62 дня», – сказал он во вторник.
Американский министр обороны подчеркнул, что украинское сопротивление «вдохновляет весь свободный мир». А США и другие страны окажут Киеву помощь, «которую Владимир Путин даже представить себе не мог». При этом Остин пообещал, что это произойдет «быстро и решительно». Newsweek признает, что оборона Украины превзошла ожидания многих. Незадолго до начала роSSийского вторжения три чиновника США сказали, что, по их мнению, Киев упадет «за считанные дни». А украинское правительство будет свергнуто «за неделю». Однако украинская борьба продолжается.