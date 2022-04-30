Newsweek: Министр обороны США считает, что оборона Украины войдет в военную историю

Министр обороны США Ллойд Остин похвалил армию Украины за эффективное сопротивление вторжению РоSSии. По его мнению, украинская борьба войдет в военную историю. При этом он напомнил обо всех зверствах роSSийских военных на украинской территории.

Об этом пишет Newsweek , напоминая, что ВСУ уже больше двух месяцев обороняются от численно большей армии РоSSии. Хотя до начала роSSийского вторжения многие эксперты ожидали, что украинские силы быстро потерпят поражение.

«Украинские больницы бомбят. Жителей страны казнят. Детей травмируют. Но несмотря на это, украинцы проделали чрезвычайную работу, защищая свой суверенитет. Украинская доблесть и умение войдут в военную историю», – считает Остин.

Его новый комментарий созвучный с тем, что он сказал недавно в Германии после встречи представителей 40 стран-союзниц на базе Рамштайн.

«Знаете, битва за остров Иото длилась 36 дней. Арденская операция продолжалась 40 дней. А Украина отражает вторжение роSSийской армии уже 62 дня», – сказал он во вторник.