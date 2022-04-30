В Донецкой области оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов: четверо погибших, среди них – ребенок

В Донецкой области роSSийские оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов. В результате обстрелов погибли четыре человека, среди них – ребенок, информирует Национальная полиция Украины.



Разрушения получили по меньшей мере 36 гражданских объектов – жилые дома, больница, школа, промышленный цех, железнодорожная инфраструктура.

За прошедшие сутки россияне ударили по таким населенным пунктам - Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Сиверск, Николаевка, Большая Новоселка, Приволье, Соловьево, Райгородок, Новоселовка, Шандриголово, Времевка.

Оккупанты обстреливали мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.

Правоохранители открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.