В Донецкой области оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов: четверо погибших, среди них – ребенок
Разрушения получили по меньшей мере 36 гражданских объектов, информирует
В Донецкой области
Разрушения получили по меньшей мере 36 гражданских объектов – жилые дома, больница, школа, промышленный цех, железнодорожная инфраструктура.
За прошедшие сутки россияне ударили по таким населенным пунктам - Мариуполь, Лиман, Авдеевка, Сиверск, Николаевка, Большая Новоселка, Приволье, Соловьево, Райгородок, Новоселовка, Шандриголово, Времевка.
Оккупанты обстреливали мирное население из авиации, реактивных систем залпового огня "Град", танков, тяжелой артиллерии.
Правоохранители открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.