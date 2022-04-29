Британское дипломатическое ведомство больше двух месяцев работало во Львове.
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2022-04-29
Посол Британии вернулась в Киев
Мелинда Симмонс
Фото: twitter.com/melsimmons24
Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс вернулась в Киев.
Об этом дипломат сообщила в твиттере.
"Это была долгая поездка, но она того стоила. Так хорошо снова быть в Киеве", - написала она.
It was a long drive but worth going the distance. So good to be in— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO)
#Kyivagain. pic.twitter.com/FsQe0xnEIz April 29, 2022
Британия эвакуировала свое посольство во Львов за неделю до начала полномасштабного вторжения РоSSии в Украину.
22 апреля стало известно, что Великобритания возвращает свое посольство в Украине в Киев.