Посол Британии вернулась в Киев

Британское дипломатическое ведомство больше двух месяцев работало во Львове.

Посол Британии вернулась в Киев
Мелинда Симмонс
Фото: twitter.com/melsimmons24

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс вернулась в Киев.

Об этом дипломат сообщила в твиттере.

"Это была долгая поездка, но она того стоила. Так хорошо снова быть в Киеве", - написала она.

It was a long drive but worth going the distance. So good to be in #Kyiv again. pic.twitter.com/FsQe0xnEIz

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 29, 2022

Британия эвакуировала свое посольство во Львов за неделю до начала полномасштабного вторжения РоSSии в Украину.

22 апреля стало известно, что Великобритания возвращает свое посольство в Украине в Киев.

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