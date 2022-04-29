Посол Британии вернулась в Киев

Британское дипломатическое ведомство больше двух месяцев работало во Львове.

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс вернулась в Киев .

Об этом дипломат сообщила в твиттере .

"Это была долгая поездка, но она того стоила. Так хорошо снова быть в Киеве ", - написала она.

It was a long drive but worth going the distance. So good to be in #Kyiv again. pic.twitter.com/FsQe0xnEIz — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 29, 2022

Британия эвакуировала свое посольство во Львов за неделю до начала полномасштабного вторжения РоSSии в Украину.