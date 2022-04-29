«Азербайджан поддерживает целостность Украины, но международное право не должно быть избирательным» - Алиев

Президент Азербайджана упрекнул международное сообщество в избирательном отношении, информирует ZN.ua.

«Азербайджан поддерживает целостность Украины, но международное право не должно быть избирательным» - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но также не будет скрывать факт хороших отношений с Россией.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией. Принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться по причине политического предпочтения», - заявил Алиев во время международной конференции «Южный Кавказ», пишет Haqqin.

Он упрекнул международное сообщество в «избирательном отношении» к вопросу территориальной целостности: «Еще до событий в Украине международное сообщество всегда, в очень открытой форме поддерживало территориальную целостность Грузии и Молдовы. Но когда дело доходило до нас, посыл был следующий: «заключите мирный договор с Арменией».

По его словам, Азербайджан 17 лет пытался договориться с Арменией но, «чем больше пытались добиться мира, тем агрессивнее становился оккупант», по этому стране пришлось «создать новые реалии, своими руками, своей мощью, своим духом»..


Ирина Знась, ZN.ua

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