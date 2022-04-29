За последние четыре дня истребители НАТО несколько раз поднимались на перехват роSSийских самолетов

"Нераспознанные" самолеты над Балтийским и Черным морями приближались к воздушному пространству союзников.

За последние четыре дня истребители НАТО несколько раз поднимались на перехват роSSийских самолетов
Фото: twitter.com/NATO_AIRCOM

За последние четыре дня дислоцированные в Балтии и Черноморском регионе истребители НАТО несколько раз поднимались на перехват роSSийских самолетов вблизи воздушного пространства стран-членов Альянса.

Об этом сообщила пресс-служба командования воздушных сил НАТО.

Отмечается, что радары НАТО зафиксировали несколько нераспознанных самолетов над Балтийским и Черным морем, начиная с 26 апреля. После этого Объединенные центры управления воздушными операциями в Удеме (Германия) и Торрехоне (Испания) подняли истребители в регионах для перехвата и идентификации этих самолетов.

Фото: twitter.com/NATO_AIRCOM

Фото: twitter.com/NATO_AIRCOM

"Истребители быстрого реагирования из Польши, Дании, Франции и Испании в разное время, начиная со вторника, поднимали в воздух в Балтии для обеспечения безопасности воздушного пространства союзников. В Черноморском регионе поднимали истребители быстрого реагирования Румынии и Британии для идентификации неизвестных объектов, приближающихся к воздушному пространству союзников", – сообщают в командовании воздушных сил НАТО.

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