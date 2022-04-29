За последние четыре дня истребители НАТО несколько раз поднимались на перехват роSSийских самолетов

За последние четыре дня дислоцированные в Балтии и Черноморском регионе истребители НАТО несколько раз поднимались на перехват роSSийских самолетов вблизи воздушного пространства стран-членов Альянса.

Об этом сообщила пресс-служба командования воздушных сил НАТО.

Отмечается, что радары НАТО зафиксировали несколько нераспознанных самолетов над Балтийским и Черным морем, начиная с 26 апреля. После этого Объединенные центры управления воздушными операциями в Удеме (Германия) и Торрехоне (Испания) подняли истребители в регионах для перехвата и идентификации этих самолетов.

Фото: twitter.com/NATO_AIRCOM

Фото: twitter.com/NATO_AIRCOM