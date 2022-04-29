Ангары оккупантов с "грузом 200" забиты "битком", - СБУ

РоSSийский солдат, приехавший "освобождать", до сих пор не может оправиться от шока.

Вражеские ангары с "грузом 200" забиты "битком".

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые перехватила СБУ .

РоSSийский солдат, приехавший "освобождать", до сих пор не может оправиться от шока и делится со своим другом впечатлениями от войны.

“Честно сказать, россия конкретно стухает. Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто”, – с ужасом рассказывает захватчик.

Он не видит высокой цели в своих действиях: “Тут беспредел идет! Здесь просто непонятно вообще ничего: за что мы сражаемся, как мы сражаемся”.

Оккупант рассказывает о потерях в роте: из 67 военных осталось только 10. А дагестанцы и чеченцы вообще бегут со словами, что "это не их война".

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, росармия потеряла в Украине уже 22 800 солдат и 970 танков.