В Черниговской ОВА предупредили об уничтожении боеприпасов: взрывы могут раздаваться в нескольких населенных пунктах

В течение ближайшего часа около села Шестовица, что в Киевской территориальной общине, будет произведено уничтожение боеприпасов путем подрыва.

Об этом предупредил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.

"Звуки от взрывов, вероятно, будут слышны в Чернигове и близлежащих селах", - отметил он.

Недавно мощную авиабомбу весом в 100 кг украинские саперы ликвидировали в Ирпене. Вывезти за пределы города ее было невозможно.