Вражеские боеприпасы будут уничтожаться возле села Шестовица.
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2022-04-29
В Черниговской ОВА предупредили об уничтожении боеприпасов: взрывы могут раздаваться в нескольких населенных пунктах
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Чернігівська ОВА
В течение ближайшего часа около села Шестовица, что в Киевской территориальной общине, будет произведено уничтожение боеприпасов путем подрыва.
Об этом предупредил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.
"Звуки от взрывов, вероятно, будут слышны в Чернигове и близлежащих селах", - отметил он.
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