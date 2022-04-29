В Черниговской ОВА предупредили об уничтожении боеприпасов: взрывы могут раздаваться в нескольких населенных пунктах

Вражеские боеприпасы будут уничтожаться возле села Шестовица.

В Черниговской ОВА предупредили об уничтожении боеприпасов: взрывы могут раздаваться в нескольких населенных пунктах
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Чернігівська ОВА

В течение ближайшего часа около села Шестовица, что в Киевской территориальной общине, будет произведено уничтожение боеприпасов путем подрыва.

Об этом предупредил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.

"Звуки от взрывов, вероятно, будут слышны в Чернигове и близлежащих селах", - отметил он.

Недавно мощную авиабомбу весом в 100 кг украинские саперы ликвидировали в Ирпене. Вывезти за пределы города ее было невозможно.

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