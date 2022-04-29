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2022-04-29
РоSSийский вертолет обстрелял территорию Сумской области неуправляемыми ракетами
Пострадавших нет.
© Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram
РоSSийский вертолет обстрелял позиции украинских пограничников на территории Сумской области. Захватчики использовали неуправляемые ракеты. Об этом
«Сегодня после полудня на участке отдела пограничной службы «Юнаковка» на Сумщине военный вертолет рашистов осуществил обстрел украинской территории», - говорится в сообщении.
Отмечается, что защитники Украины во время обстрела не пострадали.
Анастасия Гурин, ZN.ua