РоSSийский вертолет обстрелял территорию Сумской области неуправляемыми ракетами

РоSSийский вертолет обстрелял позиции украинских пограничников на территории Сумской области. Захватчики использовали неуправляемые ракеты. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

«Сегодня после полудня на участке отдела пограничной службы «Юнаковка» на Сумщине военный вертолет рашистов осуществил обстрел украинской территории», - говорится в сообщении.

Отмечается, что защитники Украины во время обстрела не пострадали.