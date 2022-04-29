ВСУ держат позиции на Изюмском направлении

В эту ночь россияне не наступали, но проводили активную разведку.

За четверг роSSийские войска 16 раз обстреляли Харьков артиллерийским вооружением и нанесли два удара реактивными системами залпового огня. Также они выпустили по городу одну ракету.

Пострадали гражданские объекты в районах ХТЗ, Пятихатки, Салтовка (602-й микрорайон) и Северная Салтовка, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"Артиллерийские, минометные и танковые удары наносили также по Кулиничам, Хролам, Котлярам, Покотиловке. Сегодня утром оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Сокольники", – заявил он.

За 28 апреля россияне убили на Харьковщине пять человек, ранили – 11.

"Активные бои продолжаются на Изюмском направлении. Украинская армия держит позиции. За последнюю ночь противник не проводил активных наступательных действий, но вел активную разведку», – добавил он.

ВСУ над областью сбили еще один роSSийский истребитель-бомбардировщик Су-34.