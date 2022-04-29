В Одессе введут усиленный комендантский час

В Одессе введут затяжной комендантский час, который продлится с 1 по 3 мая, сообщила Одесская областная военная администрация.

Согласно распоряжению начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, комендантский час с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая 2022 введен только на территории города Одессы.

В это время в городе запрещено пребывание людей на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

В то же время, на другой территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений, то есть с 22:00 до 05:00 ежедневно.