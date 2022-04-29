"С мертвой точки все уже сдвинулось" Данилов рассказал, когда ВСУ смогут использовать оружие США

Секретарь СНБО заявил, что сегодняшний день вопрос с поставками американского вооружения уже решен.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода" рассказал, что поставки американского вооружения обязательно изменят позиции сторон в русско-украинской войне. Однако, по его словам, это не произойдет очень быстро.

"Она обязательно будет менять позиции сторон. Надо понимать, что это не будет так быстро, как нам хотелось бы", - сказал Данилов.

Он также отметил, что это новое оружие, которым наши военные еще только учатся пользоваться. "Сейчас идет тренировка большого количества наших военных. Сейчас проходят эти процессы", - отметил секретарь СНБО.

Алексей Данилов напомним, что еще несколько недель назад украинское руководство каждый день просило у Запада предоставить Украине это оружие.

"Я могу сказать, что с мертвой точки все это уже сдвинулось. На сегодняшний день этот вопрос уже решен", - заявил он.

Также секретарь СНБО добавил, что не хочет лишний раз успокаивать украинцев словами, что победа будет завтра или послезавтра. "К победе еще предстоит очень много приложить усилия нашим военным и всем, кто к этому причастен", - подытожил Данилов.