"С мертвой точки все уже сдвинулось" Данилов рассказал, когда ВСУ смогут использовать оружие США

Алексей Данилов

Секретарь СНБО заявил, что сегодняшний день вопрос с поставками американского вооружения уже решен.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода" рассказал, что поставки американского вооружения обязательно изменят позиции сторон в русско-украинской войне. Однако, по его словам, это не произойдет очень быстро.

"Она обязательно будет менять позиции сторон. Надо понимать, что это не будет так быстро, как нам хотелось бы", - сказал Данилов.

Он также отметил, что это новое оружие, которым наши военные еще только учатся пользоваться. "Сейчас идет тренировка большого количества наших военных. Сейчас проходят эти процессы", - отметил секретарь СНБО.

Алексей Данилов

Алексей Данилов напомним, что еще несколько недель назад украинское руководство каждый день просило у Запада предоставить Украине это оружие.

"Я могу сказать, что с мертвой точки все это уже сдвинулось. На сегодняшний день этот вопрос уже решен", - заявил он.

Также секретарь СНБО добавил, что не хочет лишний раз успокаивать украинцев словами, что победа будет завтра или послезавтра. "К победе еще предстоит очень много приложить усилия нашим военным и всем, кто к этому причастен", - подытожил Данилов.

Напомним, в четверг, 28 апреля, Конгресс США согласовал ленд-лиз для Украины, в рамках которого на вооружение нашей армии увеличат и ускорят поставки тяжелого вооружения.

Конгресс-США


Галина Струс, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
Блок рекламы


Похожие новости
В ВСУ рассказали детали уничтожения железнодорожного моста между Мелитополем и КрымомВ ВСУ рассказали детали уничтожения железнодорожного моста между Мелитополем и Крымом
Поставлен срок: Арестович объяснил, как и когда Украина будет возвращать КрымПоставлен срок: Арестович объяснил, как и когда Украина будет возвращать Крым
В Пентагоне рассказали, что решит судьбу войны на востоке УкраиныВ Пентагоне рассказали, что решит судьбу войны на востоке Украины
Чтобы ставить хотя бы реальные фамилии: глава Херсонщины рассказал, как оккупанты готовят псевдореферендумЧтобы ставить хотя бы реальные фамилии: глава Херсонщины рассказал, как оккупанты готовят псевдореферендум
"SMS посреди ночи": защитник Мариуполя рассказал о коммуникации с Зеленским"SMS посреди ночи": защитник Мариуполя рассказал о коммуникации с Зеленским
Генсек НАТО рассказал, какую помощь получит Украина от альянса: "Потребует дополнительной подготовки"Генсек НАТО рассказал, какую помощь получит Украина от альянса: "Потребует дополнительной подготовки"
В США рассказали, может ли Украина атаковать территорию РоSSииВ США рассказали, может ли Украина атаковать территорию РоSSии
Война в Украине закончится только тогда, когда захочет РоSSия – генсек ООН ГутерришВойна в Украине закончится только тогда, когда захочет РоSSия – генсек ООН Гутерриш
Переговоры пройдут тогда, когда РоSSия будет готова воспринять мир таким, какой он есть, - ПодолякПереговоры пройдут тогда, когда РоSSия будет готова воспринять мир таким, какой он есть, - Подоляк
Джо Байден посетит завод завод, где производится оружие для УкраиныДжо Байден посетит завод завод, где производится оружие для Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости