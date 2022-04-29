За время полномасштабной войны "Азов" уничтожил в Мариуполе по меньшей мере 1157 оккупантов и 49 танков

Воины ранили по меньшей мере 520 врагов и уничтожили катер "Раптор".

За время полномасштабной войны "Азов" уничтожил в Мариуполе по меньшей мере 1157 оккупантов и 49 танков
Фото: АЗОВ

Воины "Азова" опубликовали хронику войны за Мариуполь и свои достижения в борьбе с роSSийскими оккупантами. С начала полномасштабного наступления врага полком "Азов" было убито: по подтвержденным данным – 1157 живой силы противника (также еще 840 – по неподтвержденным данным).

Санитарные потери – 520 подтверждены (также 3150 – по неподтвержденным данным), сообщили в "Азов – Мариуполь" в Telegram.

Потери техники противника:

  • танки – 49 уничтожены и 29 повреждены

  • БТР – 23 уничтожены, 24 повреждены

  • БМП – 36 уничтожены, 24 повреждены

  • БМД – 5 уничтожены

  • катер "Раптор" – 1 уничтожен

  • СУ-25 – 1 поврежден

  • ББМ "Тайфун" – 2 уничтожены, 2 повреждены

  • "Тигр" – 3 уничтожены, 2 повреждены

  • "Рысь" – 2 уничтожены, 2 повреждены

  • грузовая техника – 25 уничтожены, 8 повреждены.

Кроме того, было уничтожено и повреждено еще много другой техники и вооружения врага.

"Враг планировал взять Мариуполь за три дня. Полк «Азов» принял неравный бой с превосходящими силами противника, количество группировки которого превышало 14000 военнослужащих. Несмотря на вражескую авиацию, многотонные бомбы, превосходящие силы противника и корабельную артиллерию“, – отметили в "Азове".

Напомним, героическая оборона Мариуполя длится уже больше двух месяцев – столько, сколько и война. Сегодня защита осуществляется силами морпехов, "Азова", Нацгвардии и ТрО. Все они, а также сотни женщин, детей, раненых, сконцентрированы в подвалах завода Азовсталь. Подробно об этом читайте в разговоре с командиром 36-й отдельной бригады морской пехоты, защищающей город, Сергеем Волыной "Ночью было прямое попадание авиабомбы в госпиталь. Операционная уничтожена. Многие ребята умерли".



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