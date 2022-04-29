Bloomberg: Страх перед ухудшением войны в Украине только приближает это ухудшение

Демократии, выступающие против роSSийской войны против Украины, четко заявили, что Владимир Путин должен проиграть. Однако они не определили, что такое это поражение. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в среду кое-что предложила в этом поле. И ее слова стоят более тщательной оценки.

Об этом пишет Bloomberg , напоминая, что ее речь в Мэншэн-Хаузе была посвящена «возвращению геополитики». Трасс подчеркнула, что победа в войне в Украине – это «стратегический императив», который будет требовать обеспечения ВСУ тяжелым вооружением, включая танки и самолеты, а также оживление производства оружия. Исчезли любые разговоры об ограниченной оборонной помощи для Украины. Но это изменение произошло после бойни в Буче, которую устроила роSSийская армия. Администрация Джо Байдена тоже усилила свою поддержку. В частности, она попросила Конгресс выделить дополнительные 20 миллиардов долларов для военной помощи в рамках программы ленд-лиза на 33 миллиарда. Эта программа основана на той, которая была запущена во времена второй мировой войны для победы над армией Адольфа Гитлера.

Но Трасс вышла за пределы предыдущих заявлений США о свободной и независимой Украине или ослабленной РоSSии. Она более четко заявила о том, какой Великобритания видит конечную цель помощи Киеву .

«Мы продолжим действовать быстрее, чтобы вытеснить РоSSию со всей территории Украины», – сказала Трасс, уточнив, что под термином «вся Украина» речь идет о каждом оккупированном роSSийской армией регионе включительно с Крымом.

Это означает, что границы, в которых Украина существовала до полномасштабного вторжения 24 февраля, уже не считаются приемлемыми. Вопрос только в том, кто такие "мы" в заявлении британского министра?