Bloomberg: Страх перед ухудшением войны в Украине только приближает это ухудшение

Американский ленд-лиз обеспечит Киев необходимым оружием, но для сдерживания и победы над Путиным нужно новое стратегическое видение, информирует ZN.ua.

Bloomberg: Страх перед ухудшением войны в Украине только приближает это ухудшение
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Демократии, выступающие против роSSийской войны против Украины, четко заявили, что Владимир Путин должен проиграть. Однако они не определили, что такое это поражение. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в среду кое-что предложила в этом поле. И ее слова стоят более тщательной оценки.

Об этом пишет Bloomberg, напоминая, что ее речь в Мэншэн-Хаузе была посвящена «возвращению геополитики». Трасс подчеркнула, что победа в войне в Украине – это «стратегический императив», который будет требовать обеспечения ВСУ тяжелым вооружением, включая танки и самолеты, а также оживление производства оружия. Исчезли любые разговоры об ограниченной оборонной помощи для Украины. Но это изменение произошло после бойни в Буче, которую устроила роSSийская армия. Администрация Джо Байдена тоже усилила свою поддержку. В частности, она попросила Конгресс выделить дополнительные 20 миллиардов долларов для военной помощи в рамках программы ленд-лиза на 33 миллиарда. Эта программа основана на той, которая была запущена во времена второй мировой войны для победы над армией Адольфа Гитлера.

Но Трасс вышла за пределы предыдущих заявлений США о свободной и независимой Украине или ослабленной РоSSии. Она более четко заявила о том, какой Великобритания видит конечную цель помощи Киеву.

«Мы продолжим действовать быстрее, чтобы вытеснить РоSSию со всей территории Украины», – сказала Трасс, уточнив, что под термином «вся Украина» речь идет о каждом оккупированном роSSийской армией регионе включительно с Крымом.

Это означает, что границы, в которых Украина существовала до полномасштабного вторжения 24 февраля, уже не считаются приемлемыми. Вопрос только в том, кто такие "мы" в заявлении британского министра?


Лесь Димань, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
Блок рекламы


Похожие новости
Передвигаться по Мелитополю опасно: оккупанты похищают людей на улицах, мэр назвал причинуПередвигаться по Мелитополю опасно: оккупанты похищают людей на улицах, мэр назвал причину
В крупнейших со времен холодной войны учениях примут участие 8 тыс. британских военныхВ крупнейших со времен холодной войны учениях примут участие 8 тыс. британских военных
РоSSия потеряла уже около 23 тысяч военных в Украине — Генштаб ВСУРоSSия потеряла уже около 23 тысяч военных в Украине — Генштаб ВСУ
От рук роSSийских оккупантов в Украине погибли 219 детей — Офис генпрокурораОт рук роSSийских оккупантов в Украине погибли 219 детей — Офис генпрокурора
ОБСЕ закрывает Специальную мониторинговую миссию в УкраинеОБСЕ закрывает Специальную мониторинговую миссию в Украине
В Пентагоне рассказали, что решит судьбу войны на востоке УкраиныВ Пентагоне рассказали, что решит судьбу войны на востоке Украины
Ангары с «грузом 200» забиты: оккупанты не могут оправиться от шока после потерь в Украине, новый перехватАнгары с «грузом 200» забиты: оккупанты не могут оправиться от шока после потерь в Украине, новый перехват
Полицейские из Нидерландов присоединятся к расследованию военных преступлений в УкраинеПолицейские из Нидерландов присоединятся к расследованию военных преступлений в Украине
Снимали для слепых? РосСМИ попались на очередном фейке на войне в Украине, видеоСнимали для слепых? РосСМИ попались на очередном фейке на войне в Украине, видео
РоSSийские командиры расстреливают некоторых солдат, чтобы заставить других воевать в Украине, - СБУРоSSийские командиры расстреливают некоторых солдат, чтобы заставить других воевать в Украине, - СБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости