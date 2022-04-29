Bloomberg: Страх перед ухудшением войны в Украине только приближает это ухудшение
Американский ленд-лиз обеспечит Киев необходимым оружием, но для сдерживания и победы над Путиным нужно новое стратегическое видение, информирует
Демократии, выступающие против роSSийской войны против Украины, четко заявили, что Владимир Путин должен проиграть. Однако они не определили, что такое это поражение. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в среду кое-что предложила в этом поле. И ее слова стоят более тщательной оценки.
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Но Трасс вышла за пределы предыдущих заявлений США о свободной и независимой Украине или ослабленной РоSSии. Она более четко заявила о том, какой Великобритания видит конечную цель помощи Киеву.
«Мы продолжим действовать быстрее, чтобы вытеснить РоSSию со всей территории Украины», – сказала Трасс, уточнив, что под термином «вся Украина» речь идет о каждом оккупированном роSSийской армией регионе включительно с Крымом.
Это означает, что границы, в которых Украина существовала до полномасштабного вторжения 24 февраля, уже не считаются приемлемыми. Вопрос только в том, кто такие "мы" в заявлении британского министра?