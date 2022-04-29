Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит

В Сети появились кадры, на которых, как утверждается, зафиксирована переброска военной техники Беларуси к границе с Польшей.

Соответствующие кадры, в частности, публикуют телеграм-каналы. Уточняется, что, вероятнее всего, войска перебрасываются на фоне заявлений Польши о старте военных учений.

Как сообщалось, Польша готовится уже 1 мая начать военные учения. Так, граждан попросили не публиковать информацию и фото передвижений войск и их местонахождение.

«С воскресенья (1 мая) колонны военной техники будут двигаться по дорогам почти всей страны в связи с военными учениями, которые пройдут в соответствии с программой обучения Вооруженных сил Польши в этом году", – сообщили в Минобороны Польши .

Уточнялось, что техника будет передвигаться ночью.

Отметим, что Беларусь также объявила о начале военных учений с участием россии. В Минобороны Беларуси отметили, что штабные учения будут проходить с 26 по 29 апреля в ВВС и войсках ПВО. Привлекут должностных лиц объединения ВВС и ПВО Западного военного округа Вооруженных Сил роSSийской федерации.

Добавим также, что Польша передала Украине 200 танков T-72, что позволит оснастить две танковые бригады.

Согласно данным Польского радио, кроме танков Украина получила несколько десятков боевых машин пехоты, самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и РСЗО "Град".