Запад удвоил количество подсанкционных россиян — статистика
По числу подсанкционных лиц РоSSия опережает Иран, который до недавнего времени был лидером в этой сфере, минимум в 1,7 раза, информирует
Западные санкционные списки против РоSSии удвоились за два месяца, прошедших с момента подписания диктатором Владимиром Путиным указа о признании созданных кремлем группировок "ЛНР" и "ДНР", показывает статистика системы
С 22 февраля по 22 апреля США, Евросоюз, Британия и их ключевые союзники уже ввели санкции против 2432 физических и юридических лиц, морских и воздушных судов из РоSSии.
Число роSSийских лиц/объектов под самыми жесткими блокирующими санкциями к 22 апреля составило около 2000.
Чаще всего под санкции попадали производственные, научные, финансовые и транспортные организации.