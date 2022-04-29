Запад удвоил количество подсанкционных россиян — статистика

По числу подсанкционных лиц РоSSия опережает Иран, который до недавнего времени был лидером в этой сфере, минимум в 1,7 раза, информирует ZN.ua.

Западные санкционные списки против РоSSии удвоились за два месяца, прошедших с момента подписания диктатором Владимиром Путиным указа о признании созданных кремлем группировок "ЛНР" и "ДНР", показывает статистика системы X-Compliance.

С 22 февраля по 22 апреля США, Евросоюз, Британия и их ключевые союзники уже ввели санкции против 2432 физических и юридических лиц, морских и воздушных судов из РоSSии.

Число роSSийских лиц/объектов под самыми жесткими блокирующими санкциями к 22 апреля составило около 2000.

Чаще всего под санкции попадали производственные, научные, финансовые и транспортные организации.


Александр Хребет, ZN.ua

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