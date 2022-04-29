На сегодняшний день планируется вывод из Азовстали гражданских, – сводка ОВА

В целом в Донецкой области россияне ведут обстрелы по всей линии разграничения.

Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины: на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской областях, Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Полтавщине, Сумщине и Черниговщине.

На Днепропетровщине ночью было тихо, но утром враг из "градов" обстрелял два села на границе с Херсонщиной. Предварительно людей не зацепило. Подробная информация и данные о последствиях выясняются. Об этом говорится в cводке от ОВА по состоянию на утро.

В Киевской области ликвидируются последствия вчерашнего ракетного попадания в инфраструктуру. Пожар локализован, ранения получили два человека.

Хмельницкая область: вечером во время воздушной тревоги прошел ракетный удар в инфраструктурный объект в одной из территориальных общин Шепетовского района на территории Хмельницкой области. Последствия попадания ликвидируют. Жертв нет.

В Харькове ночью продолжался обстрел жилых районов города из артиллерии и РСЗО, по предварительной информации, пострадавших нет. В течение суток оккупанты непрерывно обстреливали Харьковский район, населенные пункты Покотиловка, Хролы, Котляри.

Луганщина: ситуация остается напряженной. За сутки обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Горское, Приволье. В каждом из этих городов есть повреждения жилого фонда и хозяйственных построек. Погибших среди гражданских нет.

Донетчина: вся линия фронта – обстрелы. "Грады", артиллерия, минометы, авиация, ракеты. Вечером – ракетный удар по окрестностям Краматорска. Мариуполь – без изменений. На сегодняшний день намечается операция по выводу с завода гражданских.

В Херсонской области взрывы и обстрелы, враг пытается взять под контроль населенные пункты, прибегает к угрозам и похищениям. На территории области сложная и напряженная ситуация.