Американская реактивная система залпового огня M270 впервые "поработала" по оккупантам Донецкой области

Об этом сообщили "Черные запорожцы".

Американская реактивная система залпового огня M270 впервые "поработала" по оккупантам Донецкой области
Фото: uk.wikipedia.org

Вчера американская реактивная система залпового огня M270 MLRS впервые "поработала" по оккупантам Донецкой области.

Об этом сообщили в Телеграмм-канале 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

M270 MLRS – американская реактивная система залпового огня на гусеничной базе, предназначенная для выполнения заданий в любое время суток и при разных погодных условиях, применяется для поражения и уничтожения с закрытых огневых позиций на расстояниях до 120 км, площадь поражения до 25 га.

"Из Сумщины расстояние до Курска 100 км, до Брянска также 100. А из Харьковщины до Белгорода вообще 20", - отметили военные.

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