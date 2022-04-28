ВСУ снова отбросили оккупантов от Харькова и нанесли потери врагу под Изюмом

В Украине идут 64-е сутки противостояния роSSийскому вторжению - оккупанты ведут наступление на востоке, пытаются окружить силы ООС и получить сухопутный коридор в оккупированный Крым. Тяжелые бои ведутся в Харьковской области - на всех направлениях оккупанты несут потери.

О ходе боев сообщает на своей странице в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Вражеские подразделения предприняли попытку наступления на позиции Сил обороны Украины на направлениях Бражковки и Довгенького. Успеха не имели, понесли потери и отошли, информирует Апостроф.

Также оккупанты безуспешно пытались взять под контроль основные объекты Великой Камышевахи. Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области.


Евгений Устименко, Апостроф

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