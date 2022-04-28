В небе над Одесским районом сбили три роSSийские ракеты

Только что в небе над Одесским районом подразделения противовоздушной обороны Украины сбили три роSSийские ракеты.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Ранее очевидцы сообщали, что во время воздушной тревоги вечером 28 апреля были слышны взрывы в Одессе.

Напомним, днем 22 апреля роSSийские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Одна из ракет попала в многоэтажку – шестнадцатиэтажный жилой дом в Киевском районе Одессы. Загорелись квартиры на 4 и 5 этажах.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, не выжила целая семья – Явкина Людмила, ее дочь Явкина Валерия и трехмесячная внучка Кира. Ранения получили еще 18 человек.

РоSSияне после ракетной атаки на жилой дом соврали, что якобы поразили оружие, направленное Украине.