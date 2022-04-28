CNN опубликовал очередное видеоподтверждение зверств россиян в Буче

Американский телеканал CNN в четверг, 8 апреля, обнародовал новое видео, снятое с дрона над Бучей, где роSSийская техника ездит по улицам мимо тел убитых жителей города.

Видео, попавшее в распоряжение журналистов CNN , было снято в течение 12 и 13 марта. Перед публикацией его подлинность и период съемки тщательно проверили.

На нем видны тела людей, лежащих на улицах оккупированного в то время города. Одежда на этих мертвых людях очень похожа на одежду трупов, найденных украинскими военными и международными журналистами 1-3 апреля после освобождения города от роSSийской оккупации. Расположение и позы тел также совпадают. РоSSийская военная бронетехника и военные просто ходили мимо этих тел в эти два дня.

Это подтверждает, что убийства мирных жителей Бучи произошли в то время, когда город находился под роSSийской оккупацией, и является очередным опровержением утверждения роSSийских властей о провокации и инсценировании.