CNN опубликовал очередное видеоподтверждение зверств россиян в Буче
Это еще одно опровержение тезиса роSSийских пропагандистов о том, что убийства в Буче – "провокация", информирует
Американский телеканал CNN в четверг, 8 апреля, обнародовал новое видео, снятое с дрона над Бучей, где роSSийская техника ездит по улицам мимо тел убитых жителей города.
Видео, попавшее в распоряжение журналистов
На нем видны тела людей, лежащих на улицах оккупированного в то время города. Одежда на этих мертвых людях очень похожа на одежду трупов, найденных украинскими военными и международными журналистами 1-3 апреля после освобождения города от роSSийской оккупации. Расположение и позы тел также совпадают. РоSSийская военная бронетехника и военные просто ходили мимо этих тел в эти два дня.
Это подтверждает, что убийства мирных жителей Бучи произошли в то время, когда город находился под роSSийской оккупацией, и является очередным опровержением утверждения роSSийских властей о провокации и инсценировании.