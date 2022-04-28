CNN опубликовал очередное видеоподтверждение зверств россиян в Буче

Это еще одно опровержение тезиса роSSийских пропагандистов о том, что убийства в Буче – "провокация", информирует ZN.ua.

CNN опубликовал очередное видеоподтверждение зверств россиян в Буче
© КГГА, Алексей Самсонов

Американский телеканал CNN в четверг, 8 апреля, обнародовал новое видео, снятое с дрона над Бучей, где роSSийская техника ездит по улицам мимо тел убитых жителей города.

Видео, попавшее в распоряжение журналистов CNN, было снято в течение 12 и 13 марта. Перед публикацией его подлинность и период съемки тщательно проверили.

На нем видны тела людей, лежащих на улицах оккупированного в то время города. Одежда на этих мертвых людях очень похожа на одежду трупов, найденных украинскими военными и международными журналистами 1-3 апреля после освобождения города от роSSийской оккупации. Расположение и позы тел также совпадают. РоSSийская военная бронетехника и военные просто ходили мимо этих тел в эти два дня.

Это подтверждает, что убийства мирных жителей Бучи произошли в то время, когда город находился под роSSийской оккупацией, и является очередным опровержением утверждения роSSийских властей о провокации и инсценировании.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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