Ким опубликовал фото и видео разрушений строительного комбината на Николаевщине, обстрелянного россиянами

Объект подвергся обстрелам роSSийских оккупантов.

Ким опубликовал фото и видео разрушений строительного комбината на Николаевщине, обстрелянного россиянами
Фото: Віталій Кім

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким обнародовал фото и видео разрушений строительного комбината в области в результате роSSийских обстрелов.

Фото- и видеоматериалы глава Николаевщины обнародовал на своих страницах в соцсетях.

"Вот так роSSийские оккупанты "денацифицировали" строительный комбинат в Николаевской области", - прокомментировал ситуацию Виталий Ким.

Напомним, сегодня РФ обстреляла Николаев из реактивных систем залпового огня "Смерч". Информацию о потерпевших уточняют.

В результате утреннего авиаудара по Нью-Йорку на Донетчине погибли три человека.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
Блок рекламы


Похожие новости
Потап высмеял будущее Путина меткой фотожабой с Алиной Кабаевой: фотоПотап высмеял будущее Путина меткой фотожабой с Алиной Кабаевой: фото
Даже трусов с носками не дают: пленный оккупант пожаловался на командование рф, видеоДаже трусов с носками не дают: пленный оккупант пожаловался на командование рф, видео
Авиация рф разбомбила госпиталь на территории "Азовстали", есть жертвы и раненые: видео с местаАвиация рф разбомбила госпиталь на территории "Азовстали", есть жертвы и раненые: видео с места
Оккупанты нанесли массированный обстрел Нью-Йорка: много жертв, фотоОккупанты нанесли массированный обстрел Нью-Йорка: много жертв, фото
"Догорают в овраге": бойцы ВСУ эффектно отработали артиллерией по оккупантам, видео"Догорают в овраге": бойцы ВСУ эффектно отработали артиллерией по оккупантам, видео
Оставили после себя тесты на наркотики и мусор: как выглядит музей в Чернобыле после оккупантов, фотоОставили после себя тесты на наркотики и мусор: как выглядит музей в Чернобыле после оккупантов, фото
Залужный опубликовал перечень государств, помогающих УкраинеЗалужный опубликовал перечень государств, помогающих Украине
РПЦ раздает солдатам рф листовки с призывом стереть украинцев с лица земли: фотодоказательствоРПЦ раздает солдатам рф листовки с призывом стереть украинцев с лица земли: фотодоказательство
Почти вся Луганская область потерпала от обстрелов оккупантов: фото последствийПочти вся Луганская область потерпала от обстрелов оккупантов: фото последствий
Умирать надо тоже красиво: в сети высмеяли необычную "стильную" обувь на роSSийском оккупанте, фотоУмирать надо тоже красиво: в сети высмеяли необычную "стильную" обувь на роSSийском оккупанте, фото
Последние новости
Подгружаем последние новости