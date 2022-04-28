Ким опубликовал фото и видео разрушений строительного комбината на Николаевщине, обстрелянного россиянами

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким обнародовал фото и видео разрушений строительного комбината в области в результате роSSийских обстрелов.

Фото- и видеоматериалы глава Николаевщины обнародовал на своих страницах в соцсетях.

"Вот так роSSийские оккупанты "денацифицировали" строительный комбинат в Николаевской области", - прокомментировал ситуацию Виталий Ким.

Напомним, сегодня РФ обстреляла Николаев из реактивных систем залпового огня "Смерч". Информацию о потерпевших уточняют.

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