Объект подвергся обстрелам роSSийских оккупантов.
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2022-04-28
Ким опубликовал фото и видео разрушений строительного комбината на Николаевщине, обстрелянного россиянами
Фото: Віталій Кім
Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким обнародовал фото и видео разрушений строительного комбината в области в результате роSSийских обстрелов.
Фото- и видеоматериалы глава Николаевщины обнародовал на своих страницах в соцсетях.
"Вот так роSSийские оккупанты "денацифицировали" строительный комбинат в Николаевской области", - прокомментировал ситуацию Виталий Ким.
Напомним, сегодня РФ обстреляла Николаев из реактивных систем залпового огня "Смерч". Информацию о потерпевших уточняют.
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