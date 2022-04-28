В Сумской области начал работу "Добробат" - добровольческий строительный батальон, - Живицкий

"Он позволяет объединиться восстановителям Украины. Здесь объединяются усилия всех, кто хочет и имеет возможность помогать".

На Сумщине начал работу добровольческий строительный батальон.

Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По словам главы Сумщины, "Добробат" "дает возможность объединиться восстановителям Украины. Здесь объединяются усилия всех, кто имеет желание и возможность помогать".

"Наши спасатели взяли на себя колоссальную работу по разбору завалов. Волонтеры, которые хотят помогать, присоединяются к "Добробату", - добавил Живицкий.

Желающие присоединиться к восстановлению края могут посетить сайт https://www.dobrobat.in.ua/ и выбрать направление, по которому можно работать.

Руководитель Сумской ОВА призвал жителей зарегистрироваться на портале.

Напомним, в Сумскую область прибыла группа архитекторов и урбанистов, которые будут работать над восстановлением города.