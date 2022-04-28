В Сумской области начал работу "Добробат" - добровольческий строительный батальон, - Живицкий

"Он позволяет объединиться восстановителям Украины. Здесь объединяются усилия всех, кто хочет и имеет возможность помогать".

В Сумской области начал работу "Добробат" - добровольческий строительный батальон, - Живицкий
Фото: t.me/Zhyvytskyy

На Сумщине начал работу добровольческий строительный батальон.

Об этом сообщил руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По словам главы Сумщины, "Добробат" "дает возможность объединиться восстановителям Украины. Здесь объединяются усилия всех, кто имеет желание и возможность помогать".

"Наши спасатели взяли на себя колоссальную работу по разбору завалов. Волонтеры, которые хотят помогать, присоединяются к "Добробату", - добавил Живицкий.

Желающие присоединиться к восстановлению края могут посетить сайт https://www.dobrobat.in.ua/ и выбрать направление, по которому можно работать.

Руководитель Сумской ОВА призвал жителей зарегистрироваться на портале.

Напомним, в Сумскую область прибыла группа архитекторов и урбанистов, которые будут работать над восстановлением города.

Большинство украинцев оптимистично настроены относительно восстановления страны после войны с Россией. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы "Рейтинг".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские войска обстреляли пограничный пункт в Черниговской областиРоSSийские войска обстреляли пограничный пункт в Черниговской области
В результате утреннего авиаудара по Нью-Йорку в Донецкой области погибли три человекаВ результате утреннего авиаудара по Нью-Йорку в Донецкой области погибли три человека
У оккупантов началась паника: партизаны преподнесли "приятный" сюрприз россиянам под МелитополемУ оккупантов началась паника: партизаны преподнесли "приятный" сюрприз россиянам под Мелитополем
За сутки оккупанты обстреляли 22 населенных пункта в Донецкой области, есть погибший и раненыеЗа сутки оккупанты обстреляли 22 населенных пункта в Донецкой области, есть погибший и раненые
За сутки в Луганской области враг открывал огонь 29 раз и убил четырех мирных жителейЗа сутки в Луганской области враг открывал огонь 29 раз и убил четырех мирных жителей
Оккупанты вводят рублевую зону в Херсонской областиОккупанты вводят рублевую зону в Херсонской области
Около 600 роSSийских танков уничтожены с начала войны против Украины - британский министр обороныОколо 600 роSSийских танков уничтожены с начала войны против Украины - британский министр обороны
В Харьковской области украинские военные взяли в плен пятерых россиянВ Харьковской области украинские военные взяли в плен пятерых россиян
Добавляют новые цели: оккупанты планируют захват сразу двух сел в Харьковской областиДобавляют новые цели: оккупанты планируют захват сразу двух сел в Харьковской области
Оккупанты обстреляли из артиллерии жилые районы Харькова и области: трое погибших и 15 раненыхОккупанты обстреляли из артиллерии жилые районы Харькова и области: трое погибших и 15 раненых
Последние новости
Подгружаем последние новости