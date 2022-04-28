"Бросили под обстрел, теперь скорбят": оккупанты "мобилизовали" под Мариуполь известных музыкантов

мобилизация в ДНР и ЛНР

Оккупанты "мобилизуют" в "армию ДНР" людей искусства, который потом просто бросают под обстрелы, как пушечное мясо.

Журналист Денис Казанский в своем телеграмм-канале рассказал о том, что роSSийские оккупанты продолжают уничтожать оставшуюся донецкую интеллигенцию. Так, недавно он рассказывал о том, как рашисты "мобилизовали" всех музыкантов Донецкой филармонии.

По словам Казанского, музыкантов филармонии пригласили якобы для съемок сюжета на ТВ. А на месте объявили, что они будут немедленно отправлены на фронт. Вскоре музыкантов без всякой подготовки бросили под Мариуполь, где использовали фактически в качестве приманки для обнаружения огневых точек защитников города.

Теперь же Казанский сообщил о гибели двух людей искусства, которых бросили на убой под Мариуполем.

"Теперь отправили на мясо очередного донецкого музыканта – тромбониста Павла Махно, а также концертмейстера донецкого театра им. Бровуна Сергея Рудова. История стандартная. Мобилизовали, без подготовки бросили под обстрел в Мариуполь. Теперь лицемерно "скорбят", - рассказал журналист.

Также он добавил скриншоты, на которых можно увидеть комментарии местных жителей, которые просто в ужасе от того, насколько бесчеловечно РоSSия поступает с жителями Донбасса, просто истребляя их без всякого смысла.


Галина Струс, politeka.net

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