В результате утреннего авиаудара по Нью-Йорку в Донецкой области погибли три человека

Авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы.

В результате утреннего авиаудара, который россияне нанесли по Нью-Йорку в Донецкой области, три человека погибли, столько же получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"РоSSийские неуправляемые авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы", - отметил он.

Повреждены не менее 9 частных домов, но точное количество разрушений еще предстоит определить.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

“Снова и снова россияне бьют по гражданским – они ведут войну на истребление украинского мирного населения. Все преступления тщательно документируем, за все придется отвечать! – подчеркнул глава ОВА.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Напомним, 27 апреля оккупанты обстреляли 22 населенных пункта в Донецкой области, есть погибший и раненые. Враг обстреливал мирное население из авиации, ракетных комплексов, в частности, из "Точки-У", "Града".