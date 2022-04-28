В результате утреннего авиаудара по Нью-Йорку в Донецкой области погибли три человека

Авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы.

В результате утреннего авиаудара по Нью-Йорку в Донецкой области погибли три человека
Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

В результате утреннего авиаудара, который россияне нанесли по Нью-Йорку в Донецкой области, три человека погибли, столько же получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"РоSSийские неуправляемые авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы", - отметил он.

Повреждены не менее 9 частных домов, но точное количество разрушений еще предстоит определить.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

“Снова и снова россияне бьют по гражданским – они ведут войну на истребление украинского мирного населения. Все преступления тщательно документируем, за все придется отвечать! – подчеркнул глава ОВА.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda
Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda
Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Напомним, 27 апреля оккупанты обстреляли 22 населенных пункта в Донецкой области, есть погибший и раненые. Враг обстреливал мирное население из авиации, ракетных комплексов, в частности, из "Точки-У", "Града".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"Медик Нацгвардии погибла на "Азовстали": "Просила дать возможность вывезти раненых"
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки оккупанты обстреляли 22 населенных пункта в Донецкой области, есть погибший и раненыеЗа сутки оккупанты обстреляли 22 населенных пункта в Донецкой области, есть погибший и раненые
В результате обстрелов на Харьковщине погибли два человека, – СинегубовВ результате обстрелов на Харьковщине погибли два человека, – Синегубов
За сутки в Луганской области враг открывал огонь 29 раз и убил четырех мирных жителейЗа сутки в Луганской области враг открывал огонь 29 раз и убил четырех мирных жителей
Оккупанты вводят рублевую зону в Херсонской областиОккупанты вводят рублевую зону в Херсонской области
В результате ракетного удара оккупантов по Запорожью пострадали три человека, в том числе ребенокВ результате ракетного удара оккупантов по Запорожью пострадали три человека, в том числе ребенок
В Харьковской области украинские военные взяли в плен пятерых россиянВ Харьковской области украинские военные взяли в плен пятерых россиян
Добавляют новые цели: оккупанты планируют захват сразу двух сел в Харьковской областиДобавляют новые цели: оккупанты планируют захват сразу двух сел в Харьковской области
Оккупанты обстреляли из артиллерии жилые районы Харькова и области: трое погибших и 15 раненыхОккупанты обстреляли из артиллерии жилые районы Харькова и области: трое погибших и 15 раненых
В Херсонской области назревает тюремная катастрофа: тысячи заключенных могут оказаться на улицах городаВ Херсонской области назревает тюремная катастрофа: тысячи заключенных могут оказаться на улицах города
Белгородская, Воронежская и Курская области тоже теперь активно изучают понятие "демилитаризации", - ПодолякБелгородская, Воронежская и Курская области тоже теперь активно изучают понятие "демилитаризации", - Подоляк
Последние новости
Подгружаем последние новости