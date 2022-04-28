Бразилия продаст 300 тыс. снарядов для германских зенитных установок Gepard

Бразилия готова продать 300 тыс. снарядов для зенитных самоходных установок Gepard, которые Германия передаст Украине. Об этом сообщает Business Insider.

До сих пор было известно, что мюнхенский производитель Kraus-Maffei Wegmann (KMW), который хочет поставить машины, имеет на складе около 23 тыс. снарядов. Gepard же может выстреливать до 1100 снарядов в минуту, поэтому этих запасов хватило бы всего на несколько минут.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что без боеприпасов зенитные установки не нужны. "Если министерство обороны Германии не закупит боеприпасы в ближайшие дни, Украине, вероятно, придется отказаться от этого предложения Германии".