Бразилия продаст 300 тыс. снарядов для германских зенитных установок Gepard

Проблема с боеприпасами для этого оружия решена.

Бразилия продаст 300 тыс. снарядов для германских зенитных установок Gepard
Фото: Леопард - 1

Бразилия готова продать 300 тыс. снарядов для зенитных самоходных установок Gepard, которые Германия передаст Украине. Об этом сообщает Business Insider.

До сих пор было известно, что мюнхенский производитель Kraus-Maffei Wegmann (KMW), который хочет поставить машины, имеет на складе около 23 тыс. снарядов. Gepard же может выстреливать до 1100 снарядов в минуту, поэтому этих запасов хватило бы всего на несколько минут.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил, что без боеприпасов зенитные установки не нужны. "Если министерство обороны Германии не закупит боеприпасы в ближайшие дни, Украине, вероятно, придется отказаться от этого предложения Германии".

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