У оккупантов началась паника: партизаны преподнесли "приятный" сюрприз россиянам под Мелитополем

Утром 28 апреля возле оккупированного Мелитополя Запорожской области партизаны взорвали железнодорожный мост, через который оккупанты переправляли вооружение и топливо для военной техники из оккупированного Крыма, информирует Апостроф.

Об этом сообщил представитель Одесской областной государственной администрации Сергей Братчук в Telegram.

Он уточнил, что взрыв прогремел около 8 утра в населенном пункте Акимовка, подчеркнув, что произошла самоликвидация моста.

"Сегодня около 8 утра произошла самоликвидация железнодорожного моста в Акимовке Мелитопольского района. Орки, прекращайте курить в непозволительных местах. То "Москву" потопите, то нефтебазу сожжете. Теперь вот мост взорвался от вашего окурка", - говорится в его сообщении.

Он опубликовал фото работі партизанов и карту местности.

Как пишут местные СМИ, у кафиров началась паника. Мост окружили. РоSSияне внимательно осматривали все автомобили, проверяли всех велосипедистов и пешеходов.

Отмечается, что через Мелитополь идут колонны зерновозов, кафиры вывозят похищенное зерно на крымский полуостров, чтобы через порт отправить в РоSSию.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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