Оккупанты нанесли массированный обстрел Нью-Йорка: много жертв, фото
Утром 28 апреля оккупанты нанесли удар с воздуха по населенному пункту Нью-Йорк, который находится в Донецкой области, где враг активизировался в последние недели, информирует
В результате удара три человека погибли, еще трое получили ранения. Все жертвы обстрела - гражданские лица, написал в Telegram глава региона Павел Кириленко.
"РоSSийские неуправляемые авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы. Повреждены не менее 9 частных домов, но точное количество разрушений еще предстоит определить", - уточнил он.
Также Кириленко добавил, что россияне бьют по гражданским и ведут войну на истребление украинского мирного населения.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в уничтоженном роSSийскими оккупантами Мариуполе могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии с наступлением жары.