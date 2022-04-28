Оккупанты нанесли массированный обстрел Нью-Йорка: много жертв, фото

Утром 28 апреля оккупанты нанесли удар с воздуха по населенному пункту Нью-Йорк, который находится в Донецкой области, где враг активизировался в последние недели, информирует Апостроф.

В результате удара три человека погибли, еще трое получили ранения. Все жертвы обстрела - гражданские лица, написал в Telegram глава региона Павел Кириленко.

"РоSSийские неуправляемые авиаракеты попали в промышленное предприятие и жилые кварталы. Повреждены не менее 9 частных домов, но точное количество разрушений еще предстоит определить", - уточнил он.

Также Кириленко добавил, что россияне бьют по гражданским и ведут войну на истребление украинского мирного населения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в уничтоженном роSSийскими оккупантами Мариуполе могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии с наступлением жары.


Максим Яценко, Апостроф

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