Представительница ООН едет в Запорожье для подготовки эвакуации из Мариуполя

Координатор Организации Объединенных Наций в Украине Оснат Лубрани едет в Запорожье для подготовки эвакуации из Мариуполя людей, оказавшихся в окружении роSSийских оккупационных войск.

Об этом она сообщила в своем Twitter .

"Генеральный секретарь Антониу Гутерреш прибыл в Украину для встречи с президентом Зеленским. По его просьбе я еду в Запорожье для подготовки, надеюсь, эвакуации из Мариуполя. ООН полностью мобилизована для спасения жизней украинцев и оказания помощи нуждающимся", - написала Лубрани в твиттере .

The SG @antonioguterres has arrived in Ukraine to meet President Zelensky. At his request, I am going to Zaporizhzhia to prepare for hopeful evacuation from Mariupol.

The UN is fully mobilized to help save Ukrainian lives and to assist those in need. pic.twitter.com/vPZ1yYKxwi — Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) April 28, 2022

Ранее городской совет Мариуполя подчеркнул, что в городе скоро могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что оккупанты не в состоянии обеспечить имеющееся население продуктами, водой и медикаментами или просто не заинтересованы в этом. Они также блокируют все попытки эвакуации.

Напомним, 27 апреля генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл в Украину. До этого он посетил Москву, где встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Также генсек ООН провел встречу с Владимиром Путиным. Они обсудили предложения гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения из зон конфликта в связи с ситуацией в Мариуполе.

По окончании встречи пресс-секретарь Гутерреша сообщил, что Путин согласился на эвакуацию гражданских из Азовстали. Однако на следующий день в Кремле заявили, что "конкретных договоренностей о помощи в эвакуации мирных жителей из Азовстали не было".

Сегодня Гутерреш посетил город Бородянка Киевской области, который русские войска сравняли с землей, нанося удары по разнообразному вооружению.