Оккупанты хотят провести завтра в Мариуполе так называемый "пресстур": в разведке рассказали детали
Такое действо - "продолжение политики создания фейков, которые должны оправдать путинских карателей и переложить вину за их преступления на самих украинцев", информирует
В ГУР МО сообщают, что завтра, 28 апреля, Минобороны РФ хочет провести в городе Мариуполь так называемый "пресстур".
Все они должны будут добраться до Мариуполя через Ростов. В рамках "пресстуры" запланирована встреча СМИ со "свидетелями" якобы преступлений украинских защитников.
"В подтверждение этой версии в качестве "очевидцев" будут представлены подготовленные провокаторы, которые будут рассказывать о мифических "массовых убийствах мирных жителей украинскими военными", — отмечают в разведке."
Украинская сторона отмечает, что такое действо - "органическое продолжение роSSийской политики создания фейков, которые должны оправдать путинских карателей и переложить вину за их преступления на самих украинцев".