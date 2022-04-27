Оккупанты хотят провести завтра в Мариуполе так называемый "пресстур": в разведке рассказали детали

Такое действо - "продолжение политики создания фейков, которые должны оправдать путинских карателей и переложить вину за их преступления на самих украинцев", информирует ZN.ua.

Оккупанты хотят провести завтра в Мариуполе так называемый
© Полк "Азов"/Facebook

В ГУР МО сообщают, что завтра, 28 апреля, Минобороны РФ хочет провести в городе Мариуполь так называемый "пресстур". Пресс-служба разведки отмечает, что участие в нем примут лояльные СМИ, то есть пропагандисты. Правда, не только из страны-агрессора, но и иностранные.

Все они должны будут добраться до Мариуполя через Ростов. В рамках "пресстуры" запланирована встреча СМИ со "свидетелями" якобы преступлений украинских защитников.

"В подтверждение этой версии в качестве "очевидцев" будут представлены подготовленные провокаторы, которые будут рассказывать о мифических "массовых убийствах мирных жителей украинскими военными", — отмечают в разведке."

Украинская сторона отмечает, что такое действо - "органическое продолжение роSSийской политики создания фейков, которые должны оправдать путинских карателей и переложить вину за их преступления на самих украинцев".


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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