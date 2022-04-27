Украина переходит на калибры и технику НАТО, - Резников

Министр обороны Алексей Резников рассказал подробности встречи Консультативной группы по обороне Украины с участием более 40 стран Германии.

Об этом он написал в фейсбуке.

Глава Минобороны рассказал, что было рассмотрено три блока вопросов, касающихся краткосрочных оперативных решений по помощи Украине в отпоре роSSийской агрессии, а также долгосрочному видению – как усилить нашу оборону с учетом стратегических вызовов.

Первый. Создана Консультативная группа по вопросам обороны Украины, которая будет действовать на постоянной основе и будет собираться на консультации ежемесячно.

"Постоянный механизм позволит оптимизировать и ускорить важные процессы получения оружия, усовершенствовать логистику, обеспечить оптимальную координацию. Например, когда будут приняты решения о предоставлении Украине того или иного вооружения, за счет координации оружие одного типа будет поступать из разных стран. Условно, несколько стран предоставят по 3-4 пушки, а суммарно Украина получит артиллерийский дивизион, – отметил Резников.

Второй. Было принято решение о переходе на калибры и технику НАТО.

"Это стратегическое решение, которое, наконец, принято. В частности, мы уже получаем артиллерию калибра 155-мм... Постепенно это обеспечит полную взаимосовместимость украинской армии с армиями стран НАТО. Что станет значительным усилением восточного фланга Альянса. Не буду скрывать – еще три месяца назад эта задача считалась почти невозможной. Но благодаря мужеству и профессионализму украинских воинов, стойкости украинского народа все изменилось", - пояснил министр.

"В общем, "переход", "transition" - это было ключевое слово встречи в Рамштайне. Переход, который начался более 30 лет назад и сейчас приближается к финальной фазе. Хочу подчеркнуть, что речь шла не только о поставках оружия и боеприпасов. Мы много говорили о производстве вооружений и военной техники, месте Украины в этих процессах. Ведь это основа долгосрочного сотрудничества, взаимодействия и взаимосовместимости не только вооруженных сил, но и оборонной индустрии", - добавил Резников.

Третий. Защитники Украины уже некоторое время овладевают западным оружием.

"Мы не афишировали эту работу, чтобы обеспечить комфорт нашим партнерам. Сейчас учебные программы будут масштабированы и распространены даже на те образцы вооружений и техники, относительно передачи которых Украине пока нет политических решений. Когда эти решения будут приняты, в чем я лично не сомневаюсь, наши артиллеристы, тренировавшиеся на САУ 155-мм калибра на полигоне в одной из стран, поразили цель с первого выстрела, а затем помогли иностранным коллегам усовершенствовать компьютерную программу, которая управляет. Это САУ. Что произвело соответствующее впечатление. Ведь у наших воинов за плечами – опыт войны, реальных боев, где цена ошибки – жизнь", - пояснил Резников.

Министр обороны также отметил, что впереди – несколько чрезвычайно тяжелых недель. Практическая реализация договоренностей, обучение и логистика требуют определенного времени. РоSSия же накопила силы для масштабного наступления на востоке Украины уже сейчас.

Резников заверил, что помощь Украине будет расти.

"Враг уже осознает свое стратегическое поражение, но все равно будет пытаться причинить нам наибольшую боль. К сожалению, до победы мы еще будем терять наших воинов. Еще будут разрушения и болезненные жертвы. Мы должны выдержать. И мы выдержим!" - отметил глава Минобороны.

Напомним, 26 апреля в Германии на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась стратегическая встреча Консультативной группы по обороне Украины с участием более 40 стран, в том числе тех, которые не являются членами НАТО. Министр обороны США Ллойд Остин назвал встречу исторической, отметив, что ее цель – помочь Украине победить в войне, начатой вторжением РоSSии, и подготовить оборонные мощности Украины к предстоящим вызовам.