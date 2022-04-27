ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"

"Плохо, что не настоящего".

Вооруженные силы Украины уничтожили разведчика роSSийских оккупантов с псевдо "Путин".

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Настоящее имя захватчика – Владимир Гуцов.

"Плохо, что не настоящего (Путина – Ред.). Но и до него руки дойдут", - подчеркнули в управлении.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, общие потери личного состава росармии с 24 февраля по 27 апреля составляют 22 400.