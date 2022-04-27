"Плохо, что не настоящего".
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2022-04-27
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
Фото: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ
Вооруженные силы Украины уничтожили разведчика роSSийских оккупантов с псевдо "Путин".
Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
Настоящее имя захватчика – Владимир Гуцов.
"Плохо, что не настоящего (Путина – Ред.). Но и до него руки дойдут", - подчеркнули в управлении.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, общие потери личного состава росармии с 24 февраля по 27 апреля составляют 22 400.