Военные РФ разрушили 102 учебных заведения в Украине, еще 1412 — получили повреждения

В частности, 26 апреля россияне обстреляли школу в Лисичанске, в подвале которой прятались 23 человека, информирует ZN.ua.

Военные РФ разрушили 102 учебных заведения в Украине, еще 1412 — получили повреждения
© Андрей Мариенко/УНІАН

РоSSийские оккупанты полностью разрушили 102 украинских учебных заведения, среди которых детские сады, школы и университеты, и повредили еще 1412. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в Telegram.

В частности, по его информации, 26 апреля захватчики обстреляли школу в городе Лисичанск на Луганщине.

“Враг продолжает обстреливать учебные заведения. Вчера это была одна из школ Лисичанска. В этот момент в ее подвале прятались 23 человека, в том числе и напуганные дети. Стены выстояли – спасли жизнь нашим гражданам”, — рассказал Шкарлет.

Он также отметил, что учителя, преподаватели и воспитатели обеспечивают образовательный процесс в тех регионах, где позволяет ситуация с безопасностью.

В то же время, на временно захваченных территориях учителя увольняются с работы, выступая против перехода на образовательные программы РоSSии.

“Руководителей учебных заведений обязывают осуществлять обучение на русском языке и по образовательным программам РФ. Однако большинство украинских учителей и руководителей верны нашему государству, они увольняются с работы и отказываются от какого-либо сотрудничества с оккупантами. Я горжусь каждым таким педагогом! Вы наши герои! Герои образовательного фронта!», — подчеркнул министр.

Кроме этого, Шкарлет осудил действия россиян во временно оккупированном Крыму. По его словам, там ситуация сложная: оккупационная власть продолжает искоренять все украинское в учебных заведениях, а также лишает крымских татар права учиться на родном языке.

«Преступлениям, которые совершает РФ в сфере образования Украины, будет дана надлежащая правовая оценка как в национальных, так и международных судах. Страна-агрессор получит справедливое наказание за все преступные действия! — подытожил Сергей Шкарлет.


Максим Царук, ZN.ua

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