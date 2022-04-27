Военные РФ разрушили 102 учебных заведения в Украине, еще 1412 — получили повреждения

РоSSийские оккупанты полностью разрушили 102 украинских учебных заведения, среди которых детские сады, школы и университеты, и повредили еще 1412. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в Telegram .

В частности, по его информации, 26 апреля захватчики обстреляли школу в городе Лисичанск на Луганщине.

“Враг продолжает обстреливать учебные заведения. Вчера это была одна из школ Лисичанска. В этот момент в ее подвале прятались 23 человека, в том числе и напуганные дети. Стены выстояли – спасли жизнь нашим гражданам”, — рассказал Шкарлет.

Он также отметил, что учителя, преподаватели и воспитатели обеспечивают образовательный процесс в тех регионах, где позволяет ситуация с безопасностью.

В то же время, на временно захваченных территориях учителя увольняются с работы, выступая против перехода на образовательные программы РоSSии.

“Руководителей учебных заведений обязывают осуществлять обучение на русском языке и по образовательным программам РФ . Однако большинство украинских учителей и руководителей верны нашему государству, они увольняются с работы и отказываются от какого-либо сотрудничества с оккупантами. Я горжусь каждым таким педагогом! Вы наши герои! Герои образовательного фронта!», — подчеркнул министр.

Кроме этого, Шкарлет осудил действия россиян во временно оккупированном Крыму. По его словам, там ситуация сложная: оккупационная власть продолжает искоренять все украинское в учебных заведениях, а также лишает крымских татар права учиться на родном языке.