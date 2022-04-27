"Черные запорожцы" освободили от оккупантов еще одно село и взяли в плен захватчиков

"Отношение к пленным было согласно всем международным конвенциям. Как и принято в цивилизованной стране", - подчеркнули бойцы.

Бойцы 72 ОМБр им. Черных Запорожцев освободили от захватчиков еще один украинский населенный пункт.

Об этом сообщили на странице бригады в Facebook.

Также военные взяли в плен роSSийских оккупантов.

"...Пополнили и количество обменного фонда. Бойцы говорят, несмотря на желание поступить с ними так, как они с нашими гражданскими, отношение к пленным было согласно всем международным конвенциям. Как и принято в цивилизованной стране", - подчеркнули в бригаде.

Напомним, в Херсонской области ВСУ освободили 8 населенных пунктов. А "холодноярцы" освободили село на Харьковщине и обнародовали фото разбитой вражеской техники.