Добавляют новые цели: оккупанты планируют захват сразу двух сел в Харьковской области

Изюм, Харьковская область

У оккупантов новые планы на населенные пункты в Харьковской области.

В Харьковской области оккупанты намерены захватить два населенных пункта, чтобы продолжить свои нападения на наши земли с укрепленных позиций. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник во время брифинга в Киеве.

РоSSийские оккупанты стремятся захватить два населенных пункта в Харьковской области, заявил спикер Минобороны.

Речь идет о селах Великая Камышеваха и Курулька в 20 километрах от Изюма.

Кроме того, враг наступает в направлении Барвенково, а также продолжает наносить авиационные удары по Харькову и обстреливает город из артиллерии.

Мы также писали, удалось раскрыть нескольких шпионов на Днепропетровщине, которые собирали информацию об обороне Днепра и Кривого Рога. Об этом сообщил глава ОГА Валентин Резниченко.

Минус два роSSийских агента на Днепропетровщине. СБУ задержала предателей, работавших на спецслужбы оккупанта. Мужчины сознательно продались тем, кто убивает нашу Украину. Первый «агент» должен был влиться в терроборону Днепра. Собирать и сливать данные о личном составе, вооружении и позициях ВСУ.


Дарина Силина, politeka.net

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