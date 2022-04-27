Добавляют новые цели: оккупанты планируют захват сразу двух сел в Харьковской области

У оккупантов новые планы на населенные пункты в Харьковской области.

В Харьковской области оккупанты намерены захватить два населенных пункта, чтобы продолжить свои нападения на наши земли с укрепленных позиций. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник во время брифинга в Киеве .

РоSSийские оккупанты стремятся захватить два населенных пункта в Харьковской области, заявил спикер Минобороны.

Речь идет о селах Великая Камышеваха и Курулька в 20 километрах от Изюма.

Кроме того, враг наступает в направлении Барвенково, а также продолжает наносить авиационные удары по Харькову и обстреливает город из артиллерии.

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