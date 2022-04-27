РоSSия усиливает наступление на Криворожском и Николаевском направлениях, - Минобороны

Оккупанты готовят дополнительные подразделения для участия в боевых действиях.

РоSSия усиливает наступление на Криворожском и Николаевском направлениях, - Минобороны
Фото: uacrisis.org

РоSSия наращивает темпы проведения наступательной операции по установлению полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, а также прокладыванию устойчивого сухопутного коридора в оккупированный Крым.

Об этом заявил на брифинге спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, передает "Радио Свобода".

"Враг наращивает темпы проведения наступательной операции. Практически по всем направлениям агрессор оказывает интенсивное огневое воздействие. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, и оккупант готовит дополнительные подразделения для участия в боевых действиях", - сообщил Мотузяник.

Украинские военные зафиксировали 138 самолето-вылетов Воздушно-космических сил РФ, из них по меньшей мере 38 – для поражения объектов на Харьковщине и на Донбассе.

На Слобожанском направлении захватчики продолжают обстреливать Харьков, пытаются установить полный контроль над селом Большая Камышеваха, что в 20 километрах юго-западнее Изюма, а также захватить поселок Курулька, в 20 километрах южнее оккупированного города.

Также РФ продолжает наращивать группировку ракетных войск в Белгородской области РоSSии, в районе Дегтярного (в 30 километрах от границы с Украиной). Здесь развернули батарею оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

В Донецкой области оккупационные войска сосредоточились на наступлении на Северодонецком, Попаснянском, Кураховском направлениях, пытаются взять под полный контроль Попасную, Рубежное и развить наступление на Лиман, Северодонецк и Славянск. Продолжаются обстрелы блокированного Мариуполя.

На Таврическом и Южнобужском направлениях РоSSия удерживает занятые рубежи.

"Ожидается активизация боевых действий на Криворожском и Николаевском направлениях, в районах Осокоровки, Трудолюбовки, Нововоронцовки, а также Правдиного и Таврического соответственно. Здесь целью оккупанта является выход на административные границы Херсонской области", - отметил Мотузяник.

Командование также фиксирует длительную угрозу ракетным и авиаударам с территории Беларуси.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ, россияне перекинули к Изюиу две батальонные тактические группы и развернули у границы два ракетных дивизиона ОТРК "Искандер-М".

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