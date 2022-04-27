РоSSияне после доукомплектации в РФ отказываются возвращаться на войну в Украину, - СБУ

Не захотела возвращаться в зону боевых действий вся военная часть оккупантов.

Все больше россиян отказываются идти на войну, особенно те, которых отправили на доукомплектацию в РФ после сокрушительного поражения от Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины на основании перехваченных разговоров оккупантов.

"Нас 22 вывели, и наша часть не захотела обратно возвращаться, понял? Типа отказники, понял? Мы остались", - рассказал один из захватчиков. Он также добавил, что после доукомплектации в РоSSии возвращаться в Украину отказалась вся воинская часть.

Собеседник оккупанта находится под украинским Изюмом. Он тоже планирует дождаться возвращения в места дислокации и остаться там.

"У нас было 60 танков, осталось 10, раз*бали нас... Половина - в плену, половина 200-ые и 300-ые. Когда выводить будут – тоже не поймёшь... Говорили, 24-го – них*я, уже сказали 26-го – такая же х*йня, и последняя дата, скорее всего, – это 6 мая", - сообщил захватчик.

"Мы искренне считаем, что отказаться от войны в Украине – правильное решение для россиян. Вам нечего делать на нашей земле!" - подчеркнули в СБУ .

Напомним, СБУ обнародовала переписку, из которой стало известно, что военные наемники с Кавказа отказываются идти на войну против Украины.

На днях стало известно, что оккупанты боятся наступать в направлении Харьковской области, чтобы не стать пушечным мясом.