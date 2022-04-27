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2022-04-27
Братчук сообщил о судьбе моста у Затоки после очередного удара: "Враг пытается..."
Оккупанты полностью разрушили мост через Днестровский лиман после нанесения второго удара.
Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук:
"Мы понимаем, что таким образом враг пытается нарушить определенную логистику между южными областями нашего региона и основной частью Одесской области. Будем работать над решением этого вопроса"
По его словам, соотетствующие специалисты работают над вопросом и вскоре будет более подробная информация.
Алексей Ионов, politeka.net