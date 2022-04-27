Братчук сообщил о судьбе моста у Затоки после очередного удара: "Враг пытается..."

Братчук сообщил о судьбе моста у Затоки после очередного удара:

Оккупанты полностью разрушили мост через Днестровский лиман после нанесения второго удара.

Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук:

"Мы понимаем, что таким образом враг пытается нарушить определенную логистику между южными областями нашего региона и основной частью Одесской области. Будем работать над решением этого вопроса"

По его словам, соотетствующие специалисты работают над вопросом и вскоре будет более подробная информация.

 


Алексей Ионов, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять"Полный пакет трусов": оккупант в разговоре похвастался, что успел взять
Подоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуацииПодоляк и Арахамия подтвердили готовность ехать в Мариуполь на переговоры об эвакуации
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
Блок рекламы


Похожие новости
Оставили после себя тесты на наркотики и мусор: как выглядит музей в Чернобыле после оккупантов, фотоОставили после себя тесты на наркотики и мусор: как выглядит музей в Чернобыле после оккупантов, фото
CEPA: После всех поражений в Украине армия РоSSии хочет еще больше войны, а не меньшеCEPA: После всех поражений в Украине армия РоSSии хочет еще больше войны, а не меньше
Объем, скорость, логистика, расширенная номенклатура оружия существенно усиливается, – Подоляк после встречи 40 министров оборонОбъем, скорость, логистика, расширенная номенклатура оружия существенно усиливается, – Подоляк после встречи 40 министров оборон
РоSSия пригрозила членам НАТО ударами из-за помощи Украине: "Одна из этих стран Британия"РоSSия пригрозила членам НАТО ударами из-за помощи Украине: "Одна из этих стран Британия"
Несмотря на настойчивость рф: в разведке сообщили, кто отказал Путину воевать в УкраинеНесмотря на настойчивость рф: в разведке сообщили, кто отказал Путину воевать в Украине
Мэр Полтавы сообщил о взрывах в городе, но информация не подтвердилась (обновлено)Мэр Полтавы сообщил о взрывах в городе, но информация не подтвердилась (обновлено)
"Ограниченный доступ": в британской разведке сообщили о неудачах авиации рф и успехах ВСУ"Ограниченный доступ": в британской разведке сообщили о неудачах авиации рф и успехах ВСУ
Почти вся Луганская область потерпала от обстрелов оккупантов: фото последствийПочти вся Луганская область потерпала от обстрелов оккупантов: фото последствий
Нидерланды прекратили выдачу виз россиянам после высылки своих дипломатов из РФНидерланды прекратили выдачу виз россиянам после высылки своих дипломатов из РФ
После взрывов жители Приднестровья бегут в сторону Кишинева: фото и видеоПосле взрывов жители Приднестровья бегут в сторону Кишинева: фото и видео
Последние новости
Подгружаем последние новости